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В Киеве упали цены на недвижимость: Сколько стоит квартира

В столице жилье стало дешевле Фото из открытых источников

За последние 3 недели стоимость аренды уменьшилась на 3%

В Киеве недвижимость существенно подешевела, арендодатели снизили месячную стоимость жилья на 3%. Об этом сообщает "Завтрак с 1+1", ссылаясь на сайт платформы открытых данных.

Как отмечается, отныне квартиру в столице можно купить дешевле: однокомнатная стоит в среднем 1,8 млн гривен, двухкомнатная - около 2,7 млн гривен. Почти 4 млн гривен – стоимость покупки трехкомнатной квартиры, что дешевле, чем было несколько месяцев назад.

Ситуация со снижением стоимости недвижимости повлияла и на ее аренду. В связи с этим арендодатели тоже приняли меры и уменьшили заоблачные цены. Общий процент "падения" на съемное жилье достигает отметки "3".

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Ранее сообщалось, что с января по июнь 2020 года цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 1,8%. Страна оказалась на шестом месте в рейтинге среди стран с наибольшим ростом ее стоимости.

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