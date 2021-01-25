В Киеве меняется оплата за садик: За что теперь будут платить родители дошкольников

В столице родители в детсадах будут платить только за питание детей Фото skr.su

В дошкольных учреждениях столицы запретят сбор средств на все, кроме питания

В столичных учреждениях дошкольного образования родители будут платить только за питание детей, остальные расходы будет обеспечивать городской бюджет. Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В то же время питание детей в садиках с этого года будет финансироваться полностью за счет родителей. Впрочем, они будут оплачивать исключительно те дни, когда ребенок фактически находился в садике. Конечно, это не касается льготных категорий детей, количество которых ежегодно растет. За их питание по-прежнему стопроцентно будет платиться из столичного бюджета", - отметил он.

При этом Мондриевский заверил, что распределяя бюджет столицы, обращали внимание на первоочередное обеспечение качественных и комфортных условий в садиках.

"Дезинфекция, ремонты, обеспечение садиков квалифицированным преподавательским составом и всем необходимым – вот на что сейчас переориентированы городские средства", - добавил чиновник.

Кроме этого, в КГГА планируют полностью отгородить родителей дошкольников от платы за что-либо, кроме питания.

"Мы должны прекратить порочную практику, когда с родителей собирали деньги на "шторы" и четко направить финансы на нужды садов, а родителям оставить только одну статью финансирования – питание детей. К тому же, с директорами, которые будут допускать сбора денег с родителей на что-то кроме питания, будет досрочно расторгнуты контракты", - заверил Мондрыивский.

Такие изменения в финансировании детсадов в столице объяснили тем, что на протяжении последних лет статистика посещения учебных заведений дошкольниками неутешно впечатляет.

"Почти половина мест остаются свободными, причем очередь в садики до сих пор существует, хоть и значительно меньше. Город ежемесячно финансирует садики из расчета более четырех с половиной тысяч гривен на ребенка, а каждое непосещение — деньги в воздух. Мы должны наконец стать эффективными хозяевами и рациональнее использовать деньги налогоплательщиков", - добавил и. о. первого заместителя председателя КГГА.

В Киеве для финансирования дошкольного образования в 2021 году запланировали 6,2 млрд грн.

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