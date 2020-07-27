В какой валюте хранить сбережения? – Экс-министр Суслов советует пересмотреть декларации топ-чиновников

Виктор Суслов из открытых источников

Все эти люди держат свои деньги преимущественно в иностранной валюте, констатировал Виктор Суслов

Еще в 2014 году курс национальной валюты составлял 8 грн/долл., сейчас он составляет почти 28 грн/долл., поэтому легко можно посчитать, какие потери понесли те люди, которые доверяли гривне.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Виктор Суслов посоветовал украинцам пересмотреть в свободном доступе декларации руководства Национального банка Украины, министров и других чиновников, которые свидетельствуют о том, что почти все эти люди держат свои деньги преимущественно в иностранной валюте. Иногда средства хранятся на счетах, иногда – миллионы долларов хранят наличными, говорит бывший министр.

"И это очень яркий пример, когда так называемая политическая элита действующая говорит этим примером своим гражданам, что они не доверяют национальной валюте... Естественно, и граждане будут действовать так же. При этом люди, которые хранят деньги в валюте, они советуют простым украинцам, естественно, хранить в гривне. Те, кто хранили в гривне, как мы знаем, вот еще в 2014 году - был курс по 8, сейчас он почти по 28. Легко можно посчитать, какие потери понесли те люди, которые доверяли гривне", – заявил Виктор Суслов.

Напомним, в Нацбанке объяснили причину резкого роста доллара. В частности, там сообщили, что причина резкого роста доллара – это психологические факторы.

Также глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что колебания курса гривни находятся в пределах нормы, а значит, Нацбанк не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.