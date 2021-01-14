В Кабмине заявили, что минимальная зарплата в Украине выше, чем в России и Беларуси

Министр Кабинета министров Олег Немчинов Укринформ

Украина якобы заняла первое место по размеру зарплаты в рейтинге среди 56 стран мира

В Украине размер минимальной заработной платы больше, чем в соседних Беларуси и России. Об этом на своем канале в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов со ссылкой на исследование команды Picodi.

"Наибольший рост "минималки" было зафиксировано именно в Украине: с 1 января 2021 года "чистая" минимальная заработная плата выросла на целых 27% по сравнению с прошлым годом (4 830 грн. против 3 802 грн.). Это 1 место среди 56 стран мира", - отметил он.

По словам Немчинова, всего в исследовании было проанализировано 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В частности, аналитики рассматривали суммы нетто, то есть те деньги, которые работник реально получает на руки.

Как оказалось, отметил чиновник, треть исследуемых стран не решились повышать минимальную оплату труда с января 2021 года вообще. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года.

"В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше на 9,8%, а в Беларуси на 6,7%. Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку", - добавил Немчинов.

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Ранее сообщалось, что согласно принятому госбюджету-2021 украинцы получают с 1 января минимальную заработную плату 6000 тыс. в месяц, а с 1 декабря эта сумма увеличится до 6500 гривен. Час работы с начала года в стране оценивается 36,11 гривны, а с декабря станет 39,12 гривны.