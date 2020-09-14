В Минфине назвали основные показатели госбюджета-2021

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В это же время, доходы госбюджета ожидают на уровне 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен

Дефицит государственного бюджета на 2021 год Кабинет министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен, что на полтора процента ниже, чем в этом году. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время пресс-брифинга.

По его словам, доходы госбюджета предусмотрели на уровне 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен. Расходы - 1 трлн 350 млрд гривен.

Также, по его словам, уровень ВВП в этом году составляет 7,5%, а в следующем предусмотрели снижение до 6%.

Кроме этого, проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает рост экономики на уровне 4,6% и инфляцию в 7,3%.

При этом, среднегодовая заработная плата должна составлять 13,6 тыс. грн. А курс доллара - 29,1 гривни за доллар.

Вместе с тем Марченко сообщил, что впервые в бюджете предусмотрели средства на обеспечение транспортной инфраструктуры, покупку новых пассажирских вагонов и увеличение средств на децентрализацию и оборону. В частности, на дороги - 150 млрд грн, на новые вагоны и электрификацию железной дороги - 3,3 млрд грн.

Также были озвучены цифры в 2,9 млрд грн, которые будут выделены на цифровизацию государства и развития портала "Дія".

Также приоритетными для увеличения расходов назвали современную культуру (+2,8 млрд грн), помощь пенсионерам 75+ (+2,4 млрд грн) и поддержку спорта высших достижений (увеличили в 2,7 раза).

Что касается борьбы с коронавирусом, то в госбюджете-2021 на это предусмотрели 19,4 млрд. Марченко пояснил, что по состоянию на сегодня этот вопрос стоит в приоритете.

А в программу медицинских гарантий предусмотрели 15,8 млрд грн, на закупку вакцин - 2,6 млрд грн, на предотвращение распространения COVID-19 в школах - 1 млрд грн.

По словам Марченко, вообще в 2021 году на финансирование системы здравоохранения предусмотрели 4,2% ВВП. Он отметил, что в следующем году увеличат расходы на зарплату медицинским работникам и на закупку медицинского оборудования.

Как отмечается, Минфин готовил проект госбюджета на основе прогноза экономического и социального развития на 2021-2024 годы, разработанного Министерством экономразвития в пределах нового прогнозного цикла и утвержденного на заседании правительства в июле.

Министерство финансов назвало ключевые приоритеты проекта госбюджета: повышена минимальная заработная плата, качественное образование, доступная медицина, противодействие пандемии и COVID-вакцинация, забота о старости (помощь пенсионерам 75+).

Также будут акцентировать внимание на обороне и безопасности, крупном строительстве (дороги), транспортной инфраструктуре (новые пассажирские вагоны), развитии культуры, поддержке спорта высоких достижений, масштабной цифровизации экономики и финансово состоятельных регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины сегодня на внеочередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".