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В июне украинская промышленность выросла на 3,4%, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Украинская промышленность растет более чем на 3% два месяца подряд

По сравнению с маем в июне украинская промышленность выросла на 3,4%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Промышленность в Украине растет более чем на 3% два месяца подряд. В мае был рост более 4% в сравнении с апрелем. Теперь в июне украинская промышленность выросла на 3,4% против мая", - написал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что государственная пограничная служба подписала контракт с французской компанией OCEA по строительству новых патрульных катеров. Пять из них будут изготовлены на мощностях именно украинского судостроительного предприятия, что позволит Украине заработать десятки миллионов евро на поддержку экономики и национального производителя.

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Напомним, ранее Кабинет министров образовал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Министерство будет отвечать за "формирование и обеспечение реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности".

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