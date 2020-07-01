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В июне доходы госбюджета превысили план, но хорошую статистику испортила таможня

Фото из открытых источников

План был выполнен на 10%

Согласно оперативным данным Госказначейства в июне поступления общего фонда госбюджета составили 112,7 млрд грн, при плане 107 млрд грн, что также на 41,2 млрд грн больше, чем в июне прошлого года. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

За специальным фондом было собрано 18,3 млрд грн, при плане в 11,3 млрд грн.

Сообщается, что налоговая собрала 89,07 млрд грн (это на  45 млрд грн больше чем в июне 2019 ) и выполнила план на 107,7% - перевыполнение составило 6,4 млрд грн. (данные по общему фонду госбюджета).

Гостаможслужба также перевыполнила план -  фактические поступления составили 21,65 млрд грн, это позволило выполнить план на 100,1%.

"И эта новость могла бы быть и действительно радостной, если бы при этом, таможня не собрала на 1.8 млрд грн  меньше поступлений, чем в июне 2019 года. Это означает, что выполнение плана по таможне стало возможным за счет уменьшения плана, даже по сравнению с предыдущим годом", - комментируют аналитики Центра.

Также пока неизвестно, включают ли эти данные, дивиденды которые Нафтогаз в июне перечислил в госбюджет - 39,6 млрд грн. Эти средства должны проходить как "неналоговые поступления", но в отчете Госказначейства объем неналоговых поступлений отмечено лишь 1,9 млрд грн.

"Но именно поступления от Нафтогаза выглядят единственным возможным объяснением, как Минфин смог увеличить поступления в полтора раза по сравнению с июнем-2019, если все предыдущие месяцы ситуация была значительно хуже, чем в прошлом году", - резюмируют аналитики.

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Ранее сообщалось, что в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 миллиарда гривен, что на 40 миллиардов или 38% меньше, чем в мае 2019 года (104,12 миллиарда).

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