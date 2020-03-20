В инфраструктуру ГТС Украины инвестируют 39 млрд гривен

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Однако, инвестиции в ГТС по времени распределятся неравномерно

Национальный энергетический регулятор Украины утвердил план, предусматривающий инвестиции в инфраструктуру ГТС Украины в размере 38,7 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте оператора.

Так, согласно документу, в 2020 году компания инвестирует 1 493 млн грн, в 2021-2022 годах – 19 699 млн грн, в 2023-2029 гг. – 17 526 млн грн.

Как отмечается, план развития базируется на прогнозе развития внутренней добычи и потребления газа, а также на объемах транзита согласно новому соглашению с "Газпромом".

Также будет проведена капитальная модернизация около 100 газораспределительных станций во всех регионах Украины.

В компании отметили, что будут вкладывать деньги исключительно в ту инфраструктуру, которая будет использоваться даже в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

Известно, что ключевыми объектами инвестиций в 2020 году станут реконструкция КС "Бар", модернизация подстанций на 5 компрессорных станциях и капитальный ремонт на 5 участках магистральных газопроводов.

Как сообщалось ранее, операторы ГТС Украины и Словакии запускают виртуальный реверс газа.