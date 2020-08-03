В IKEA рассказали, как будет выглядеть магазин в Украине: Ассортимент расширится на 40%

Руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле Фото из открытых источников

Магазин IKEA, площадью более 5 тыс. кв. м, будет находиться в киевском ТРЦ Blockbuster Mall

Известная шведская компания IKEA хочет до запуска первого офлайн-магазина в Украине расширить доступный ассортимент товаров до 5 тыс. артикулов, которых сейчас 3,6 тыс. Об этом сообщил руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем расширить предложение до более 5 тыс. артикулов товаров. Активно работаем над тем, чтобы устранить все пробелы в работе онлайн-магазина. Работаем над расширением и планируем, что все эти товары будут доступны уже в момент, когда мы откроем физический магазин в Киеве. Более того, мы хотим, чтобы они стали доступными для покупателей, еще быстрее", - отметил Мелле.

Он добавил, что расширенный ассортимент будет включать выборку товаров, которая подходит для формата магазинов city store, который будет находиться в ТРЦ Blockbuster Mall.

По его словам, результаты первых продаж интернет-магазина IKEA в Украине продемонстрировали большой успех решений для хранения: коробки, шкафы, модульные решения PAX. Также очень популярны аксессуары, особенно для кухни.

Общая площадь магазина, который планируют открыть в конце 2020 года, составит более 5 тыс. кв. м, в нем будет представлена комбинация аксессуаров и мебели в инсталляциях.

"В Киеве откроется магазин городского формата без отдела еды и ресторана, но мы стремимся запустить их как можно быстрее. Сейчас мы открыли две важные вакансии: food-менеджер и бизнес-аналитик рынка еды. Эти люди помогут нам открыть кафе и сделать нашу пищу доступной для всех", - проинформировал руководитель IKEA в Украине.

Напомним, ранее IKEA объяснила, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странах. В компании заявили, что окончательные цены, предложенные на момент запуска онлайн-магазина IKEA в Украине, обусловлены несколькими факторами, среди которых, объемы, импортные пошлины, колебания валюты и транспортные расходы.