В Госстате рассказали, сколько украинцев работают без трудовой книжки

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В период с января по март поняд 20% занятого населения работало нелегально

В период с января по март количество неформально занятого населения составила 3,4 миллиона человек. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Неофициально работали 20,6% от общего количества занятого населения в возрасте от 15 до 70 лет. Из общего количества неформально занятых 1,35 млн женщин и 2 млн. мужчин.

Сообщается, что чаще всего неофициально работали жители сел - их количество составляет 1,8 млн.

При этом, средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросла на 8,9% до 10542 грн.

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В апреле средняя зарплата составляла 10,43 тысячи грн, в марте - 11,45 тысячи грн, в феврале - 10,85 тысячи грн, в январе - 10,73 тысячи грн.

Зарплаты в мае самыми высокими были в Киеве (15191 грн/мес), а самые низкие - в Черновицкой области (7921 грн).

В большинстве областей размер зарплаты был в пределах от 8 тыс до 9 тыс грн.

Самую большую зарплату получают работники сферы "Финансовая и страховая деятельность" (18832 грн).

Меньше остальных получают работники отрасли "Временное размещение и организация питания" - (3851 грн), однако их зарплаты за месяц выросли на 10%.

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Напомним, премьер’премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство работает над созданием в мае для украинцев, которые остались без работы из-за карантина, 500 тысяч рабочих мест.