В Фонде ликвидации последствий Васильковской трагедии сообщили об аресте нефтебазы "БРСМ-Нафты" под Киевом

Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии

Арестованы нефтебаза и газобаза "БРСМ-Нафты" в селе Переяславском Киевской области. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии.

"Еще 2 года назад, по иску фонда было арестовано имущество группы компаний "БРСМ-Нафта" на 1,3 миллиарда гривен. Однако олигархи-владельцы "БРСМ" сразу же начали выводить средства со счетов и создавать новые компании для продолжения осуществления своей преступной деятельности, которая заключается в грубом нарушении всех возможных норм и правил на объектах повышенной опасности! Кроме того, в нарушение судебного решения об аресте всего движимого и недвижимого имущества, подтвержденного решением Верховного Суда, данная нефтебаза постоянно передается якобы в аренду различным субъектам хозяйствования во избежание проверок контролирующих органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последняя проверка контролирующих органов на нефтебазе и газобазе состоялась только в 2014 году, и тогда было выявлено в совокупности более 100 нарушений.

"Именно поэтому фондом были арестованы и переданы на хранение нефтебаза и газобаза в с. Переяславское, чтобы обеспечить исковые требования в случае положительного решения суда", - говорится в заявлении.

Фонд также обратился с просьбой к контролирующим органам провести срочные внеплановые проверки, чтобы проверить реальное состояние нефтебазы и газобазы, и исключить потенциальную техногенную катастрофу.

Адвокат Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии Юрий Костюк, который находился на месте событий, прокомментировал ситуацию:

"Были проведены исполнительные действия в рамках принудительного исполнения постановления Деснянского районного суда г. Киева от 14.09.2018 по делу № 754/8602/18 о принятии мер обеспечения по иску Фонда, действующим. Согласно постановлению, наложен арест в пределах суммы иска, которая составляет 1 277 416 800,00 грн на 16 объектов недвижимого имущества, в том числе нефтебазу и газобазу в с. Переяславское (с. Переяславское, ул. Шевченко, первый, 1-б), движимое имущество и денежные средстваООО "БРСМ-Нафта" (32054607). Все действия осуществлялись в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве". Во время проведения исполнительных действий представителей ООО "БРСМ-Нафта" на территории не было.

Отмечу, что принудительное исполнение этого постановления осуществлялось по отношению к имуществу всех ответчиков по делу. Постановлением были арестованы недвижимое и движимое имущество, а также денежные средства 55 ответчиков. Если некоторые ответчики обжаловали данное постановление в судах апелляционной и кассационной инстанций, однако среди них нет ООО "БРСМ-Нафта", поэтому по отношению к этой юридического лица арест, как мера обеспечения иска, действует в полном объеме", – рассказал защитник.

В то же время, отметил он, даже при наличии обременения недвижимого имущества в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (арест по решению от 14.09.2018), имущество по адресам Киевская обл., Переяслав-Хмельницкий р., С. Переяславское, ул. Шевченко, д. 1-а, 1-б, 1-г, владельцем которого является ООО "БРСМ-Нафта" неоднократно передавалось в пользование другим лицам, чтобы избежать проверок контролирующих органов.

Костюк подчеркнул, что по этому поводу было возбуждено уголовное производство №12020100100004046 от 14.05.2020 по признакам статей ст. 382 УК Украины "Невыполнение судебного решения", ст. 388 УК "Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации".

"Фонд в данном производстве признан потерпевшим. Именно поэтому, с целью обеспечения выполнения решения суда и учитывая уже имеющиеся действия о намерении отстранить арестованное имущество, и были проведены исполнительные действия по аресту и описи имущества нефтебазы.

Кроме того, хочу подчеркнуть, что обвинения в рейдерстве безосновательны и не соответствуют действительности, поскольку в данном случае, выполнялось действующее решение суда Украины, для обеспечения будущего исполнения решения суда по иску Фонда о возмещении морального вреда в пользу членов фонда, которых более 2000 человек , если конечно такое решение после рассмотрения по существу будет принято судами в пользу истца. Поэтому все осуществлялось в рамках законодательства, на основании постановления суда, неоднократно оспаривалось в судах всех инстанций, однако действует, и была подана Фондом как взыскателем к принудительному исполнению", – добавил адвокат.