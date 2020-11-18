В Европе фискализация малого бизнеса является минимальной, – экономист-международник

Протесты предпринимателей в Черновцах Укринформ

Зато в Украине работа ФЛП часто смежная с контрабандой, говорит Андрей Блинов

В Украине нужно выделить тех предпринимателей, которые являются просто элементами минимизации налогообложения средних и крупных сетей.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил экономист-международник Андрей Блинов.

Эксперт, комментируя ситуацию с протестами предпринимателей, которые выступают против введения кассовых аппаратов, отметил, что в Европе фискализация и учет малого бизнеса являются минимальными.

Андрей Блинов привел пример, что за рубежом услуги на горнолыжных курортах или во время приобретения техники нельзя получить у физических лиц – предпринимателей, а в Украине ситуация противоположна.

"Поэтому соль этого конфликта и правда и экономическая выгода для большинства общества заключается в том, что нужно отделить тех предпринимателей, которые, собственно, не являются предпринимателями на самом деле, они не несут риск предпринимательской деятельности, они являются просто элементами минимизации налогообложения средними и крупными сетями", – отметил Андрей Блинов.

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Эксперт указал пример, что на одном из известных украинских горнолыжных курортов отдельные вытяги обслуживают именно ФЛП, соответственно, реальные объемы оборотов таких предприятий неизвестны, и это является серьезной проблемой.

Андрей Блинов добавил, что в торговле бытовой техникой или гаджетами объемы оборота тоже неизвестны, потому что в значительной степени речь идет о контрабандных товарах. Эксперт напомнил, что контрабанду в Украине оценивают не менее 10 миллиардов долларов США ежегодно.

Экономист добавил, что понимает тех предпринимателей, которые, к примеру, торгуют сыром, когда от них требуют ежемесячно подавать фискальные отчеты, ведь это превращает упрощенную систему в неупрощенную, поэтому у предпринимателей будет возникать потребность в привлечении бухгалтеров.

Напомним, накануне столичные правоохранители усилили охрану в центральной части города в связи с проведением массовых акций, в том числе и под зданием Верховной Рады Украины.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали возле здания Верховной Рады Украины одного из митингующих, который пытался напасть на сотрудника полиции.

Как сообщали, Верховная Рада Украины не поддержала отсрочку на год введения РРО и кассовых аппаратов для малого бизнеса. Законопроект поддержали лишь 212 депутатов из 225 необходимых. При этом парламентарии вернули документ на первое чтение.