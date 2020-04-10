В ЕС согласовали план поддержки экономики на 540 млрд евро

Однако решение еще должны утвердить лидеры 27 стран ЕС

Министры финансов Европейского Союза согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 миллиардов евро для поддержки экономики блока, которая пострадала от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В частности, 100 млрд евро пойдут на схему субсидирования заработной платы, чтобы компании могли сократить рабочее время, а не рабочие места. Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 млрд евро, а фонд Европейского механизма стабильности в еврозоне окажет правительствам 240 млрд евро дешевых кредитов.

Соглашение было достигнуто после того, как Германия и Франция сумели преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов о создании экономических условий чрезвычайного кредита для правительств, которые переживают последствия пандемии, и предложили Италии заверения в том, что блок проявит солидарность.

Решение еще должны утвердить лидеры 27 стран ЕС, что означает, что еще предстоит провести много серьезных дискуссий по этому вопросу.

Пакет новых мер позволит довести общую финансовую реакцию ЕС на эпидемию до 3,2 триллиона евро, что является крупнейшей подобной программой в мире.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коронавирус вызвал самый серьезный кризис в истории Евросоюза.