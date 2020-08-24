В ЕС одобрили предложение об увеличении торговли с Украиной

Европейская комиссия. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Одобренные предложения делают более гибкими "правила происхождения" для бизнеса

Европейская комиссия одобрила предложения, которые направлены на увеличение торговли между Евросоюзом и странами Региональной конвенции пан-евро-средиземноморского (PEM) региона. В двадцатку стран Конвенции PEM вошла и Украина. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Еврокомиссия отметила, что данные предложения модернизируют торговые соглашения ЕС с партнерами PEM, делая "правила происхождения" более гибкими и удобными для бизнеса.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, для облегчения торговли и экономической деятельности между ЕС и нашими соседями в евро-средиземноморском регионе, а также для содействия региональной интеграции. Это также поможет странам восстановиться и настроиться, и в то же время поддержит европейский бизнес в выходе на новые рынки", - сообщили в Еврокомиссии.

Как отмечается, "правила происхождения" необходимые в рамках любого торгового соглашения, поскольку они определяют, какие товары могут пользоваться преференциальным режимом.

"Процедуры "происхождения" гарантируют, что таможенные органы могут проверить происхождение товара, и позволяют предприятиям доказывать происхождение своих товаров. Если все необходимые требования соблюдены, товары с преференциальным происхождением могут быть импортированы с более низкими ставками пошлин или даже с нулевой ставкой, в зависимости от режима льготных тарифов", - добавили в представительстве.

Напомним, недавно в Минэкономики заявили, что падение ВВП Украины составит 6% вместо ожидаемых в апреле 4,2%. Основной причиной ухудшения прогноза в ведомстве называют высокую вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года.