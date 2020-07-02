В ЕС объявили о создании новой платежной системы

Разработкой новой системы займутся 16 финучреждений из пяти стран ЕС

16 финансовых учреждений из пяти стран Европейского союза заявили о создании новой системы мгновенного перевода платежей. Разработкой Европейской платежной инициативы (РПИ) займутся Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды и Испания. Об этом сообщает BBVA.

Система предназначена для проведения мгновенных платежей, включая переводы с карты на карту (P2P). Авторы заявления отмечают, что система будет "новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов за всеми типами трансакций".

С помощью системы планируется проводить платежи в магазинах и снятие наличных, а также международные переводы.

Авторы также отмечают, что необходимость в такой системе также обнажила кризис, разразившийся во время пандемии. Система, построенная в рамках РПИ, позволит снять некоторые ограничения, укрепить единый рынок и "европейскую цифровую стратегию".

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