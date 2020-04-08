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В ЕС не достигли согласия относительно плана спасения экономики во времена пандемии коронавирус

Pixabay

Министры начали переговоры 7 апреля в режиме видеоконференции

Министры финансов стран Европейского Союза не смогли договориться о плане спасения экономики европейских стран во времена коронавируса. Об этом сообщил президент Еврогруппы Марио Центено в Twitter.

"После 16 [часов] дискуссий мы приблизились к соглашению, но мы еще не там", - написал политик.

По его словам, обсуждение продолжат 9 апреля.

Министры начали переговоры 7 апреля в режиме видеоконференции. По словам Центено, представители стран ЕС обсуждают "сеть безопасности" стоимостью в полтриллиона евро (около 540 миллиардов долларов).

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе готовят "план Маршалла" для стимулирования экономики.

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