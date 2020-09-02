В экономике страны наблюдается "карантинный синдром", – Скаршевский

Телеканал ZIK

Аналитик сомневается, что ситуация резко изменится в следующем году

Никаких резких прорыров в экономическом смысле в следующем году в Украине прогнозировать нельзя.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Экономический аналитик констатировал, что ситуация с наполнением бюджета, особенно его расходной части, намного хуже, чем это подают. Такая ситуация не вызывает удивления, говорит Виктор Скаршевский, ведь экономика страны работает крайне плохо. Аналитик сомневается, что ситуация кардинально изменится в следующем году. По его мнению, никаких прорывов не будет.

"Экономика сокращается, доходы сокращаются. В экономике сейчас - как у бизнеса, так и в украинских граждан, - существует "карантинный синдром", потому что никто не знает, а будет ли вторая волна, а остановится ли опять очень большая часть экономики из-за жесткого карантина. Поэтому в бизнес не инвестируют. А зачем инвестировать, если опять может быть остановка и потеря всех этих денег. Украинские граждане меньше тратят, менше потребления и меньше платоспособность. И получается - если меньше люди тратят, тем меньше им продают товаров и услуг. А меньше продают товаров и услуг - значит, меньше производят. А если меньше производят, значит, меньше доходов и меньше инвестиций", – заявил Виктор Скаршевский.

Напомним, Министерство финансов Украины 1 сентября погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в этом году, на 1,69 млрд долларов, а также выплатило 400 млн долларов процентных.

Как сообщали, председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко заявлял, что нынешний экономический кризис оказался самым глубоким за последние 70 лет, но был прогнозируемым.

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