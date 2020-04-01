В дефолте нет ничего страшного, если его провести взвешенно и грамотно, – экономист

Экономист Игорь Гарбарук ZIK

Экономическая ситуация в стране непростая, говорит Игорь Гарбарук

Сам по себе дефолт не представляет ничего страшного, если он будет проведен взвешенно и грамотно. Тогда он может быть даже на пользу Украины.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил экономист Игорь Гарбарук.

Эксперт отметил, что следовало бы двигаться по пути реструктуризации долгов нашей страны, но власть почему-то выбрала путь увеличения долговой нагрузки.

"Я считаю, что, с одной стороны, сам по себе дефолт – в этом нет ничего такого страшного, но при одном условии, что это будет достаточно грамотно, взвешенно проведено. У нас, действительно, непростая, возможно, даже тяжелая экономическая обстановка, но сказать, что у нас есть все классические предпосылки именно дефолта… У нас на сегодня нет какой-то напряженной политической ситуации, у нас нет, например, потери доверия к банкам, у нас нет огромной безработицы и т. д, всех тех факторов, которые определяют ситуацию с дефолтом", – заявил экономист.

Игорь Гарбарук продолжил: "То есть, если так говорить, то в ситуации с дефолтом мы живем, где-то начиная с 2014 года, и, фактически, та сложная ситуация, которая сегодня есть в мире, мы в ней живем, фактически, последние 5-6 лет. Поэтому, если дефолт будет проведено правильно, то это может быть даже на пользу Украины, потому что благодаря этому будут обесценены наши украинские долговые бумаги. И, соответственно, фактически, мы сможем их выкупить по минимальной или номинальной стоимости. Но если правительство не хочет на это идти, значит, у них нет уверенности, что они эти инструменты используют правильно и для экономики это не будет большим потрясением".

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Как сообщалось, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев заявлял, что первый транш Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может поступить в размере 4 миллиардов долларов.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявляла, что Украина не рассматривает возможность дефолта и рассчитывает на договоренности с МВФ относительно увеличения потенциального финансирования и дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса.