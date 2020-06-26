В "Центрэнерго" должны шахтерам около миллиарда гривен, – Кропачов

Виталий Кропачов Скриншот видео

За год компания скатилась в невероятные долги, говорит гость студии

Шахтерские протесты – это лишь начало, ведь в "Центрэнерго" должны шахтерам около миллиарда гривен.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил бизнесмен, владелец компании "Укрдонинвест" Виталий Кропачов.

"На сегодняшний момент на украинском энергорынке - самая большая и крупная трагедия и исторический самый большой хаос и непонимание происходящих процессов. Буквально, я бы сказал, это происходит мародерство "Центрэнерго". И происходит, я бы не сказал, что это - искуственный кризис, это, скорее, прагматичный кризис. Буквально год назад мы его не видели. "Центрэнерго" - это компания, которая с 2015 года стабильно платила налог в бюджет. В 2015 году это был 21 млн, в 2016 - это было 400 млн, в 2017 - 1,9 млрд и в 2018 - 500 млн. Это цифры, которые поступали в бюджет. На сегодня звучат цифры 4 млрд. Откуда эта цифра, кто ее знает? Фактически сегодня нет аудита, он даже не начинался, этот аудит, поэтому мы не понимаем реальную цифру затрат и мародерства, что произошло за этот год", – говорит Виталий Кропачов.

Гость студии отметил, что год назад был сменен менеджмент "Центрэнерго", и за год компания скатилась в невероятные долги. Он добавил, что за это время компания стала продавать электричество с дисконтом для ФПГ и появились поставки российского уголя, а украинский оказался невостребованным. Отсюда, говорит гость студии, и начали появляться проблемы со стучанием касками под Офисом президента. Виталий Кропачов убежден, что шахтерские протесты – это только начало.

"Потому что сегодняшняя декларация о том, что "Центрэнерго" заплатило шахтерам каких-то 8-9 млн, это не есть вся сумма. В "Центрэнерго" должны шахтерам более другую сумму. Она будет, я думаю, порядка миллиарда гривен", – заявил Виталий Кропачов.

Как сообщалось, 24 июня президент Владимир Зеленский вышел к работникам шахты "Надия", которые собрались под Офисом президента и требовали погашения долгов "Центрэнерго", и пообещал разобраться с ситуацией.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец предупредил, что горняки из государственных и частных шахт прибудут в Киев на акции протеста 29-30 июня.