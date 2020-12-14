В бюджете-2021 нет потенциала, чтобы удовлетворить запросы Минздрава, – Гетманцев

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Речь идет о 57 млрд грн, о которых заявлял глава Минздрава

В государственном бюджете на 2021 год нет потенциала для того, чтобы удовлетворить запросы Министерства здравоохранения Украины.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

После заседания фракции "Слуга народа" парламентарий прокомментировал вопрос о принятии государственного бюджета на 2021 год.

"Вряд ли в бюджете есть потенциал для того, чтобы удовлетворить те пожелания, те запросы, которые есть у Министерства здравоохранения. Мы с вами слышали министра здравоохранения, который говорил о 57 миллиардах, необходимых для развития этой отрасли в следующем году. Безусловно, на сегодня в бюджете этих средств нет", – сказал Даниил Гетманцев.

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Напомним, Кабинет министров Украины подготовил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению. В частности, в доработанном документе доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, а расходы – в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

Раньше Министерство финансов Украины сообщило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта государственного бюджета на 2021 год.

Как заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год во вторник, 15 декабря.