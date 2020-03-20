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В ближайшие дни НБУ утвердит стандартные правила “кредитных каникул”

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова FinClub

"Каникулы" будут касаться всех категорий граждан

Национальный банк Украины на днях должен утвердить стандартные правила “кредитных каникул” для всех категорий граждан. Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие дни мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться всех заемщиков - и больших компаний, так и малого и среднего бизнеса и физлиц", - сказала она.

Также, по ее словам, эти подходы будут стандартизированы. Их примет правление и таким образом они будут внедрены банками.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины пытается решить проблему с дефицитом наличной иностранной валюты, поэтому планирует завезти в Украину доллары в наличке.

 

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