В апреле снизятся цены на бензин и ДТ: Стало известно, на сколько

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По словам Куюна, удешевление было бы еще более существенным, если бы не обвал курса

В апреле цены на бензин могут снизиться на 3 грн/л, а на дизельное топливо - на 2,5 грн/л. Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в Facebook.

По его словам, такое снижение произойдет при условии курса 30 гривен за доллар. Однако если курс останется на уровне 28 грн/долл, цены на бензин снизятся на 4,2 грн/л, а ДТ подешевеет на 3,7 грн/л.

В то же время Куюн отметил, что удешевление было бы еще более существенным, если бы не обвал курса. Ведь падение цен на нефть и нефтепродукты в мире снизило бы закупочные цены в апреле на 6 грн/л для бензина и 5,5 грн - для дизельного топлива.

Также, по словам эксперта, кроме продавцов на снижение курса влияет и обвал продаж. В частности, сейчас продажи во всех сетях уже провалились на 20%, а к апрелю отметка может превысить 30%. Одновременно увеличиваются расходы на эксплуатацию АЗС: доставка сотрудников на работу, обеспечение средствами защиты, дезинфекция помещений и тому подобное.

По словам Куюна, это заставляет сети наоборот увеличивать цены, чтобы обеспечить весь комплекс затрат бизнеса. Поэтому ожидаемое падение цен нивелируется компенсирующими факторами. Также эксперт отметил, что лучшим выходом является сохранение цен на нынешнем уровне.

"Если мартовский потенциал снижения съела девальвация, то сегодня экономику АЗС уже вовсю съедает крах продаж. Лично я вижу, что ценовая стабильность будет очень неплохим вариантом в этой ситуации, уж точно лучше, чем рост, как на другие товары. Если удастся остановить падение гривны, думаю, небольшое снижение станет более вероятным. В долларовом эквиваленте падение будет в любом случае", - подытожил Куюн.

Напомним, недавно политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман подчеркнул, что цена нефти никак не влияет на цены топлива в Украине. А на колебании цены на нефть в Украине заработают руководители финансовой экономической системы.