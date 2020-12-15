В 2021 году содержание одного нардепа обойдется украинцам в более 344 тысяч гривен

В эту сумму не входит заработная плата народного избранника и его помощников

В следующем 2021 году содержание одного народного депутата Верховной Рады обойдется украинцам в более 344 тысячи гривен, что почти не отличается от суммы, что была заложена на 2020 год. В эту сумму не входит заработная плата избранника и его помощников. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте парламента в проекте бюджета-2021.

Согласно поданной информации, на 2021 год на одного народного депутата заложили такие расходы:

на проезд - 90 000 грн;

на канцелярию - 1 500 грн;

на телефонные разговоры - 4 890 грн;

на командировки помощников - 8 000 грн;

на оплату помещений в избирательных округах - 2 000 грн;

на проведение и организацию встреч нардепа с избирателями - 670 грн.

Кроме того, компенсация стоимости аренды жилья или найма номеров в отелях обойдется бюджету в 237 900 гривен расходов в год. Эта сумма разбивается по месяцам и варьируется в зависимости от того, сколько дней имеет месяц. Например, на январь, в котором 31 календарный день, одному нардепу выделяется 20 150 гривен, а на февраль, в котором 28 дней, предусматривается 18 200 гривен.

Итого, 344 310 тыс. грн в год предусмотрено на одного народного избранника.

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Напомним, сегодня, 15 декабря, народные депутаты собрались на очередное пленарное заседание, во время которого планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о государственном бюджете страны на 2021 год и ряд других документов.