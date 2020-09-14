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В 2021 году повышение минималки в Украине планируется в два этапа, - проект госбюджета

Зарплата достигла отметки в 5000 гривен

 Фото из открытых источников

Минимальная зарплата вырастет на 1500 грн - до 6500

Минимальная заработная плата в Украине в 2021 году возрастет на 1500 грн - до 6500 грн. Такой рост заложен в законопроекте о госбюджете на 2021 год, передает LIGA.net.

Как стало известно из текста презентации проекта госбюджета-2021, повышение минималки правительство планирует в два этапа: с 1 января - на 1000 грн и с 1 июля - на 500 грн.

Напомним, сегодня Кабинет министров во время внеочередного заседания принял проект государственного бюджета на 2021 год.

Позже министр финансов Сергей Марченко назвал основные цифры госбюджета-2021. В частности, доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен. Расходы - 1 трлн 350 млрд гривен.

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При этом среднегодовая заработная плата должна составлять 13,6 тыс. грн. А курс доллара - 29,1 гривни за доллар.

Народные депутаты рассмотрят проект бюджета на 2021 год уже на этой неделе.

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