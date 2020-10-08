В 2021 году отдельного фонда для борьбы с COVID-19 не предусмотрено, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

По его словам, деньги предусмотрены для соответствующего министерства

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о госбюджете на следующий год не предусматривает направление средств на создание и финансирование в государстве отдельного фонда для борьбы с COVID-19. Об этом он рассказал в программе "Сніданок с 1+1", сообщает "Укринформ".

"Согласно тому представлению, которое было сделано в проекте бюджета от Кабинета Министров Украины, то отдельного ковидного фонда как такового не предусматривается. Есть отдельные статьи на вакцинирование (2,6 млрд грн, если я не ошибаюсь), один миллиард – на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет Минздрава... 158,7 млрд грн, если я не ошибаюсь, на Министерство здравоохранения пока что предполагается на следующий год", – уточнил спикер.

Разумков поддерживает подход, когда "средства уже предусмотрены для соответствующего министерства", то есть как в целом для деятельности ведомства, так и для эффективной борьбы с различными болезнями, в частности с коронавирусом.

Также председатель ВРУ пояснил, что весной 2020 года при создании отдельного фонда для COVID-19 власть руководствовалась тем, что финансирование соответствующего направления не было предусмотрено бюджетом.

"В этом году мы создавали именно ковидный фонд, в марте, потому что мы понимали, что средств, которые предусмотрены для Министерства здравоохранения, просто не хватит, поэтому из 65 миллиардов был сформирован такой же фонд, Верховная Рада за него голосовала", – сказал Разумков.

Как отметил спикер, сейчас в парламенте прорабатывается много предложений от нардепов и профильного комитета к проекту госбюджета-2021, в том числе и в части расходов на отрасль здравоохранения Украины.

"Есть и критика, давайте будем откровенны. Все, что будет зависеть от нас как от ВР, будем пытаться исправить, подкорректировать, насколько это возможно, потому что мы тоже существуем в тех пределах, которые были доведены до Верховной Рады, мы не можем написать "плюс сто", "плюс двести", "плюс триста", – добавил председатель парламента.

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Напомним, ранее в Министерстве социальной политики рассказали, что из Фонда борьбы с коронавирусом выделили свыше 233 млн гривен, чтобы обеспечить выплаты компенсаций медицинским работникам из-за COVID-19.