В 2020 году украинские банки закрыли почти 870 отделений, - НБУ

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Сейчас в стране работает 7 134 отделения

За прошлый год в Украине пришлось закрыть 868 банковских отделений, больше всего закрыл Ощадбанк. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылки на данные Нацбанка.

Согласно сообщению, в 2020 году Ощадбанк закрыл 490 отделений, таким образом у него осталось 1 837 отделений.

Известно, что ПриватБанк за год прекратил роботу 211 отделений, осталось - 1 717. В то же время "Райффайзен Банк Аваль" за год закрыл 100 отделений, осталось 396.

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Как отмечается, в "Альфа-банке" осталось 218 отделений, за год этот показатель уменьшился на на 39 отделений. "Сбербанк" и "ТАСкомбанк" за год закрыли по 16 отделений.

В то же время в 2020 году банки открыли 79 отделений. Больше всего - "Укргазбанк" (26), "Аккордбанк" - 8, банк "Сич" - 6, ПУМБ - 16, "А-Банк" - 7, банк "Альянс" - 5.

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Напомним, Национальный банк Украины с 21 января вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом в 20 гривен по случаю 150-летия со дня рождения поэтессы Леси Украинки.