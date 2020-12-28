В 2020 году Украина добудет 20,5 млрд куб. м собственного газа и останется импортером, - Ассоциация газодобывающих компаний

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В 2020 году, когда согласно утвержденной правительством программе 20/20 Украина должна была выйти на отказ от импортного газа за счет собственной добычи, страна остается импортером. По итогам текущего года Украина добудет около 20,3 млрд куб м газа, что недостаточно для покрытия потребности страны которая оценивается около 30 млрд куб м. Об этом журналист Алена Голубева пишет в статье "В 2021 году дешевого газа не будет: Почему Украина никак не может нарастить добычу голубого топлива" на сайте 112.ua, ссылаясь на исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

20,3 млрд куб. м - это даже меньше чем в 2014-м году, когда было добыто 20,5 млрд куб. м. За 9 месяцев этого года в Украине было добыто 15,2 млрд куб. м газа, что на 1,85% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Частные компании смогли нарастить объем добычи на 7% благодаря бурению новых скважин за последние два года. Госкомпании остаются на уровне добычи прошлого года. В целом, объемы бурения в стране за 11 месяцев упали в 4 раза. Мы прогнозируем, что по итогу года госкомпании (Укргазвидобування, Укрнефть) останутся на показателях прошлого года или может немного их уменьшат. Частные компании могут вырасти в пределах 5%", - рассказал 112.ua Петренко.

В 2016 году была утверждена "Стратегия 20/20", согласно которой "Укргазвыдобування" должно было увеличить объемы добычи газа до 20 млрд куб. м в год в 2020 году. В соответствии с принятой тогда же Концепцией развития газодобывающей отрасли предполагалось, что в целом (вместе с частными компаниями) Украина будет добывать 27 млрд куб. м и с условием снижения объемов потребления газа страной до тех же 27 млрд куб. м, страна выйдет на полный отказ от импортного газа. Отметим, что снижение объемов потребления ожидалось за счет реализации программ энергоэффективности, которые также с треском провалились. Падение объемов потребления газа с 34 до нынешних 30 млрд куб м произошло только за счет сокращения промышленного производства, в силу опять-таки неблагоприятной экономической ситуации.

Под увеличение добычи и достижение независимости от импорта газа, "Укргазвидобуванню" не выделялись миллиарды из бюджета. На протяжении 2016-2018 гг. компания инвестировала около 40 млрд грн, из которых около 60% было потрачено на бурение и 30% - на модернизацию устаревших мощностей и развитие компетенций.

Поскольку задача по достижению независимости от импортного газа была провалена, Украина продолжит импортировать значительные объемы голубого топлива, что будет способствовать росту цен на внутреннем рынке. К тому же, цены будут остро зависеть от колебаний газовых цен на внешних рынках, говорится в статье.