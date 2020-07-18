В 2019 году украинцы заработали 94,5 миллиардов гривен, – ГНС

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Больше всего заработали жители Киева - 43,5 млрд гривен

Общий задекларированный налогоплательщиками доход за 2019 год - 94,5 млрд грн, это почти на 11 млрд грн или на 13% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает прессслужба Государственной налоговой службы.

"Наибольшие суммы доходов задекларировано налогоплательщиками г. Киева - 43,5 млрд грн, Днепропетровской – 7,5 млрд грн, Киевской – 5,3 млрд грн, Харьковской – 4,6 млрд грн и Одесской – 4,3 млрд грн областей.

Налоговые обязательства’обязательства по налогу на доходы физических лиц налогоплательщиками определен в сумме 2,7 млрд грн с военного сбора – 0,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

В Налоговой напомнили, что последний день уплаты налоговых обязательств - 30 сентября 2020 года.

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Напомним, Верховная Рада намерена отменить декларации о доходах детей, которые проживают отдельно от родителей. Соответствующий законопроект принят за основу.