Уже этой зимой Украина может начать экспортировать газ в Евросоюз, - Коболев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев Фото из открытых источников

Это возможно благодаря большим запасам газа в подземных хранилищах Украины

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что во время отопительного сезона Украина может начать экспортировать газ в ЕС благодаря запасам газа в подземных хранилищах, а это повлияет на цену газа для населения. Об этом он рассказал во время визита в Брюссель, сообщает DW.

"Я считаю высоко вероятным сценарий, когда этой зимой Украина начнет физически экспортировать газ", - отметил Коболев.

По его словам, это позволяют запасы в подземных хранилищах газа, которые по данным "Укртрансгаза", по состоянию на 29 сентября составляют почти 28 миллиардов кубометров газа. Для сравнения, за весь 2019 год Украина потребила чуть менее 30 миллиардов кубометров газа, а выработала более 20 миллиардов.

"У нас сейчас половина газа в подземных хранилищах не является собственностью "Нафтогаза", что является рекордно высоким показателем. Более 13 миллиардов кубометров принадлежат частным компаниям", - отметил руководитель "Нафтогаза".

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Также он добавил, что из них примерно 10 миллиардов кубометров - в режиме таможенного склада, то есть они были поставлены в Украину, но не растаможены. Вполне вероятно, что владельцы этого газа планируют его возвращать в страны Европы.

Относительно того, планирует ли сам "Нафтогаз" экспортировать газ, Коболев ответил: "Я думаю, что в экспорте газа сможет участвовать каждый желающий. Если мы будем считать это экономически целесообразным, мы можем рассмотреть такой вариант".

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Как отмечает Коболев, экспорт газа может повлиять на снижение цен для населения. Если из Украины начнут экспортировать газ, то "ценовые параметры на украинском рынке кардинально изменятся в сторону уменьшения". Тогда украинские потребители будут платить за "голубое топливо" так называемую цену "хаб минус", то есть стоимость газа на газовых хабах ЕС за вычетом из нее цены за транспортировку.

"Если у кого-то есть альтернатива - поставить газ на экспорт, то есть заплатить за транспортировку, а кто-то на украинском рынке будет предлагать купить этот газ хоть на доллар дороже, то автоматический ответ для трейдера - продавать на украинском рынке. И они будут заваливать украинский рынок газа до того момента, пока не наступит равновесие между экспортной и внутренней ценой", - пояснил глава "Нафтогаза".

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Напомним, ранее украинская газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала цену на газ для населения в октябре.