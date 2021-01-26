УЗ оборудует новые пассажирские вагоны системами видеонаблюдения
Также системами видеонаблюдения будут устанавливаться при модернизации вагонов
"Укрзализныця" оборудует новые пассажирские вагоны системами видеонаблюдения с целью усиления уровня безопасности пассажиров. Об этом заявил и. о. члена правления АО "Укрзализныця", руководитель филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, передает пресс-служба УЗ.
По его словам, при строительстве новых вагонов в обязательном порядке будет предусмотрено наличие видеонаблюдения в пассажирских вагонах.
"Также такие системы будут устанавливаться при проведении модернизации вагонов. Мы должны оборудовать вагоны надежными системами видеонаблюдения, чтобы изображение в режиме реального времени передавалось на центральный диспетчерский центр для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования в случае необходимости", - сказал Перцовский.
Он добавил, что в компании постоянно проводится мониторинг, и там, где наибольший пассажиропоток и возможные риски, пассажирские поезда сопровождает военизированная охрана УЗ.
Ранее сообщалось, что с марта 2021 года "Укрзализныця" начнет проводить индексацию пассажирских тарифов поэтому стоимость билетов на внутренние рейсы начнет постепенно увеличиваться.