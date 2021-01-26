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УЗ оборудует новые пассажирские вагоны системами видеонаблюдения

Фото из открытых источников

Также системами видеонаблюдения будут устанавливаться при модернизации вагонов

"Укрзализныця" оборудует новые пассажирские вагоны системами видеонаблюдения с целью усиления уровня безопасности пассажиров. Об этом заявил и. о. члена правления АО "Укрзализныця", руководитель филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, передает пресс-служба УЗ.

По его словам, при строительстве новых вагонов в обязательном порядке будет предусмотрено наличие видеонаблюдения в пассажирских вагонах.

"Также такие системы будут устанавливаться при проведении модернизации вагонов. Мы должны оборудовать вагоны надежными системами видеонаблюдения, чтобы изображение в режиме реального времени передавалось на центральный диспетчерский центр для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования в случае необходимости", - сказал Перцовский.

Он добавил, что в компании постоянно проводится мониторинг, и там, где наибольший пассажиропоток и возможные риски, пассажирские поезда сопровождает военизированная охрана УЗ.

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Ранее сообщалось, что с марта 2021 года "Укрзализныця" начнет проводить индексацию пассажирских тарифов поэтому стоимость билетов на внутренние рейсы начнет постепенно увеличиваться. 

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