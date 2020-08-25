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Управленцев нам выбирают западные партнеры, а зарплаты мы им платим из своих налогов, - юрист

Елена Лукаш Фото из открытых источников

Все, что дают Украине - дают в долг и под проценты

Западные партнеры нагло забирают у Украины систему принятия решений и управления страной, но оплачивать должны украинские налогоплательщики. 

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила юрист Елена Лукаш.

Елена Лукаш заметила, что приняв закон о ратификации Меморандума с Европейским Союзом, Украина в очередной раз сдала свои национальные интересы, более того, государство еще и платит за это свои деньги.   

Кроме этого, добавила юрист, Украина, беря кредит в Европе, должна дать ей что-то взамен.

"Вот они и выбирают себе, скажем, в наблюдательные советы кого хотят. Например, "ястреб обороны" Мустафа Найем. Какая там репутация, какой профессионализм? Где Найем, и где "Укроборонпром"?!  Пошел и получает невероятные деньги! Или вот "железнодорожник" Лещенко полностью устраивает международных кураторов. Представляете, Лещенко - железнодорожник! Здесь звучит как анекдот", - сказала Лукаш.

По ее словам, западные партнеры Украины поступают просто цинично, ведь всю систему принятия решения и управления страной они нагло забирают, но платить за все должны украинские налогоплательщики.  

"А все, что они нам дают – дают в долг и под проценты", – подчеркнула гостья ток-шоу.

Напомним, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что президент Владимир Зеленский вместе со своими "слугами" за 1,2 млрд евро продал иностранцам остатки украинской независимости.

Добавим, что на заседании 25 августа Верховная Рада приняла закон О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и кредитного соглашения между Украиной и ЕС относительно предоставления нашей стране макрофинансовой помощи от Евросоюза в сумме до 1,2 млрд евро.

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