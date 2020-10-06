Уничтожение пенсионеров и уменьшение населения Украины - основная задача правительства Шмыгаля, - Ренат Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Основная задача, так сказать, украинского правительства, - уничтожение пенсионеров и уменьшение населения Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Народный депутат подчеркнул: правительство Украины ведет внутреннюю социальную политику таким образом, чтобы уменьшать количество населения. По словам Кузьмина, это также является одним из требований западных партнеров.

Кроме этого нардеп отметил, что своими заявлениями правительство Шмыгаля провоцирует панику среди пенсионеров и внушает желание уехать из Украины.

"Зачем делать такие заявления премьер-министру? Цель только одна – чтобы спровоцировать все то, о чем я сейчас сказал. Им не нужны пенсионеры! И посмотри, какие законы они приняли в угоду МВФ. Они повышают пенсионный возраст, они ограничивают размер пенсии, они придумывают все новые и новые преграды для пенсионеров, они не выплачивают пенсии на Донбассе, они придумали какую-то систему верификации, они делают все, чтобы не повышать пенсии, не индексировать их. Они это делают. И цель у них одна – это уничтожение пенсионеров и уменьшение населения страны. Вот такая задача этого, так сказать, украинского правительства", - акцентировал политик.

Вместе с тем Кузьмин добавил, что пенсии Украина не сможет выплачивать не то что через 15 лет, а уже сейчас наблюдается огромный дефицит бюджета.

"Уже сегодня правительству нечем оплачивать пенсии. Они прихватывают из одной статьи, из другой статьи бюджета и покрывают, латают дыры. Но это не спасет от неминуемого краха пенсионной системы. Денег в стране нет!" – подчеркнул народный депутат и добавил, что те деньги, которые еще остались, правительство умудряется разворовывать.

"И воруют они эти деньги вместе с иностранными аферистами, совместно, вступив в предварительный сговор, они группой лиц грабят национальное богатство Украины", – прокомментировал Ренат Кузьмин.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники, заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

Также сообщали, что Министерство социальной политики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в 2021 году по результатам решений, принятых правительством. В частности, пенсии будут повышаться в пять этапов.

Как сообщали, с 1 сентября Пенсионный фонд Украины уже провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Такое изменение стало основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров.