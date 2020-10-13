Уменьшить ЕСВ и увеличить количество налогоплательщиков: Экономист назвал формулу для наполнения Пенсионного фонда

Юрий Атаманюк https://antikor.com.ua

В Украине 10 миллионов пенсионеров получают ежемесячно 5 тысяч гривен, эта сумма меньше прожиточного минимума

Для того, чтобы увеличить поступления в Пенсионный фонд, Украине необходимо уменьшить ЕСВ, чтобы простимулировать 7 миллионов людей, которые сегодня работают нелегально, официально зарегистрироваться.

Об этом в эфире ток-шоу "15" телеканале ZIK заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.

Юрий Атаманюк отметил, что в Украине 10 миллионов пенсионеров получают ежемесячно 5 тысяч гривен. В то же время по данным Министерство социальной политики, прожиточный минимум в Украине составляет 5 300 гривен. То есть очевидно, что украинские пенсионеры не получают даже прожиточного минимума.

Но и такая сумма, продолжил экономист, занижена, ведь на 5 300 гривен в Украине невозможно прожить.

Вместе с тем эксперт добавил, что в стране с разграбленной экономикой палочки-выручалочки нет. Зато есть подходы, которые известны и используются во всем мире.

"Если государство не может стимулировать людей деньгами, то государство может стимулировать их бизнес активностью через предложение льготного налогового поля. Что имеется в виду: у нас налогоплательщиков ЕСВ сегодня реально стало меньше, чем пенсионеров. Это реальное давление на сектор экономики. Но с другой стороны, у нас 7 миллионов трудового населения работает в теневой экономике и не являются плательщиками ЕСВ. Поэтому рекомендация очень проста: нужно стимулировать государственной политикой, чтобы этим 7 миллионам было выгодно зарегистрироваться. А для этого нужно уменьшить ЕСВ. Увеличить количество плательщиков, но уменьшить сумму. Вот тогда мы имеем резерв 7 миллионов плательщиков ЕСВ", - подчеркнул Юрий Атаманюк.

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Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Украине неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста.

По словам Денисовой, пенсию в размере ниже или на уровне черты монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.