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"Укрзализныця" заключила договор на поставку масел и смазочных материалов прозрачно, - АМКУ и Госаудитслужба

Фото из открытых источников

Укрзализныця по итогам прозрачного конкурсного отбора заключила договор с ООО "Корнет Холдинг" на поставку масел и смазочных материалов. Соответствие этой процедуры условиям действующего законодательства было проверено и официально подтверждено Антимонопольным комитетом Украины и Государственной аудиторской службой, что отражено в системе ProZorro, сообщают "Українські Новини".

Как отмечает УЗ, во избежание искажения фактов, Укрзализныця отвергает манипуляционные заявления о якобы завышенной стоимости закупки, поскольку цена договора не является окончательной ценой закупки. Договор с ООО "Корнет Холдинг" должен удовлетворить потребности компании до конца 2020 года и будет реализовываться поэтапно через ряд заказов, каждому из которых предшествует процесс мониторинга рынка по существующему уровню цен.

Также в УЗ подчеркнули, что учитывая волатильность сырьевого рынка, цена каждого заказа корректируется соответствующим дополнительным соглашением к основному договору. Именно это имело место в закупках 2019 года, когда в системе ProZorro были опубликованы дополнительные соглашения по корректировке стоимости закупки.

В ближайшее время Укрзализныця начнет процесс подготовки к рамочному тендеру на нужды 2021, к которому будут привлечены все заинтересованные поставщики.

Напомним, в последние годы искусственную монополию в смазочных тендерах Укрзализныци неизменно удерживали два производителя - всегда побеждали киевский завод KSM и бердянский Агринол. Только в 2018 году эти компании разделили между собой контракты УЗ на полмиллиарда гривен. И только в этом году к тендерам допустили новых участников, что, как отмечают СМИ, свидетельствует об улучшении ситуации в закупочной политике госкомпании. Так на два последних тендера Укрзализныци пришло немало участников: 9 компаний на первый и 12 - на второй.

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