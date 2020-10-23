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"Укрзализныця" вернула полную рабочую неделю еще для части сотрудников

Поезд " Укрзализныци" РБК-Украина

Полноценная рабочая неделя для 16 тысяч сотрудников компании начнется с 1 ноября

Более 16 тысяч сотрудников "Укрзализныци" с 1 ноября возвращаются к пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщает пресс-служба общества.

В частности, речь идет о сотрудниках производственных подразделений, оплата которых тарифицируется, машинистах-инструкторах бригад специального самоходного подвижного состава, инструкторах крановых бригад и других.

По информации компании, в полном режиме ранее уже начали работать работники, задействованные в выполнении комплексов работ по текущему содержанию и ремонту пути, искусственных сооружений.

Пять дней в неделю также работают родители-одиночки с несовершеннолетними детьми и работники, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось три и менее лет.

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Ранее в "Укрзализныце" заявили, что выступают за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина — в компании подчеркивают, что остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к "крайне негативным последствиям" для национальной экономики.

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