"Укрспирт" объявил о приватизации пятого объекта спиртовой отрасли
Аукцион запланирован на 29 октября
Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении пятого аукциона объектов спиртовой отрасли, на этот раз будут приватизировать Бершадское место осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт". Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Бершадское МПД находится в Винницкой области и выставлено на приватизационный аукцион пятым из перечня объектов ГП "Укрспирт", - говорится в сообщении.
Как отмечается, аукцион запланирован на 29 октября 2020 года. Торги будут проходить на площадке Prozorro.Продажи. Известно, что перечень имущества объекта приватизации состоит из 768 наименований зданий, оборудования, движимого и другого имущества.
По информации Фонда государственного имущества, стартовая цена Бершадского МПД - 19 806 175 гривен.
Напомним, первый объект государственного предприятия "Укрспирт" Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта (Немировское МПД) выставили на приватизацию 15 сентября.