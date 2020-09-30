"Укрспирт" объявил о приватизации пятого объекта спиртовой отрасли

Аукцион запланирован на 29 октября

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении пятого аукциона объектов спиртовой отрасли, на этот раз будут приватизировать Бершадское место осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Бершадское МПД находится в Винницкой области и выставлено на приватизационный аукцион пятым из перечня объектов ГП "Укрспирт", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, аукцион запланирован на 29 октября 2020 года. Торги будут проходить на площадке Prozorro.Продажи. Известно, что перечень имущества объекта приватизации состоит из 768 наименований зданий, оборудования, движимого и другого имущества.

По информации Фонда государственного имущества, стартовая цена Бершадского МПД - 19 806 175 гривен.

Напомним, первый объект государственного предприятия "Укрспирт" Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта (Немировское МПД) выставили на приватизацию 15 сентября.