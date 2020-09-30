live
Новости » Экономика Читати новину українською

"Укрспирт" объявил о приватизации пятого объекта спиртовой отрасли

Аукцион запланирован на 29 октября

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении пятого аукциона объектов спиртовой отрасли, на этот раз будут приватизировать Бершадское место осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".  Об этом сообщает пресс-служба компании. 

"Бершадское МПД находится в Винницкой области и выставлено на приватизационный аукцион пятым из перечня объектов ГП "Укрспирт", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Зеленский передал на приватизацию Житомирский ликеро-водочный завод

Как отмечается, аукцион запланирован на 29 октября 2020 года. Торги будут проходить на площадке Prozorro.Продажи. Известно, что перечень имущества объекта приватизации состоит из 768 наименований зданий, оборудования, движимого и другого имущества. 

По информации Фонда государственного имущества, стартовая цена Бершадского МПД - 19 806 175 гривен. 

Новости по теме: В госбюджет перечислили 1,1 млрд грн за приватизацию отеля "Днепр"

Напомним, первый объект государственного предприятия "Укрспирт" Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта (Немировское МПД) выставили на приватизацию 15 сентября.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Суд оставил без изменений меру пресечения Стерненко Видео дня: В Одесском биопарке мужчина забрался в вольер ко львам Червоненко поставил ультиматум одесским бандитам. Видео "Наш край" выдвинул в мэры Одессы Евгения Червоненко
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Вадим Рабинович | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Константин Грищенко | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу