"Укрпочта" до марта будет доставлять пенсии по тарифу 2020 года

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"Укрпочта" продолжит обсуждение новых тарифов на следующий год

Национальный почтовый оператор " Укрпочта" будет доставлять пенсии в январе и феврале 2021 года по тарифам 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, "Укрпочта" продолжит обсуждение новых тарифов на следующий год. Это предложение национального почтового оператора принял Пенсионный фонд Украины.

В "Укрпочте" надеются, что Пенсионный фонд публично заявит о разрешении пенсионерам на время карантина дистанционно переходить на обслуживание к "Укрпочте" из банков, особенно в тех населенных пунктах, где закрываются их отделения, а электронная цифровая подпись там не работает.

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Напомним, ранее Пенсионный фонд оштрафовал "Укрпочту" на 1,5 миллионов за несвоевременную выплату пенсий в Тернопольской области. Выплата состоялась на один день раньше из-за переноса выходных.