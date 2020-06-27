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"Укроборонпром" купил 500 журналов Forbes за 43,5 тыс. гривен

Фото из открытых источников

Государственный концерн "Укроборонпром" закупил 500 журналов Forbes за 43,5 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, "Укроборонпром" договорился с ООО "Уяви!" о закупке 500 выпусков журнала Forbes за июнь 2020 года.

Срок поставки товаров с 25 июня по 2 августа.

ООО "Уяви!" занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, а также организацией конференций и торговых выставок, изданием книг и газет.

10% акций компании принадлежит Владимиру Федорину; 90% акций – швейцарской компании "МиМиЕр Трейд С.А.".

Как известно, замгендиректора "Укроборонпрома" Найем задекларировал 1,1 млн гривен дохода в 2019.

Ранее сообщалось, что предприятия "Укроборонпрома" больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве. Крупнейшими должниками являются ГП НИИ "Квант", ОАО "Завод "Маяк", ГП КНДИ гидроприборов, ДПКДЗ "Буревестник", ОАО КБ "Артиллерийское вооружение" с суммарной задолженностью по выплате зарплат в размере 90,9 млн гривен.

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