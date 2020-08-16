"Укрэнерго" получила 18 млрд грн убытков за полгода

При этом прибыль компании выросла в 7 раз

Государственная компания "Укрэнерго" в январе-июне 2020 года получила чистый убыток размером в 18,03 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные финансового отчета компании.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 1,765 млрд грн. При имеющихся убытках этого года, чистый доход "Укрэнерго" за первое полугодие вырос в 7 раз – до 25,3 млрд грн.

По данным компании, валовой убыток в 2020 году составил 16,7 млрд против 2,9 млрд грн валовой прибыли в январе-июне-2019.

Справка

"Укрэнерго" – это частное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания подчиняется Министерству финансов Украины. Предприятие осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также обслуживает объединенную энергосистему страны.

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Напомним, недавно Международный арбитражный суд в Париже начал рассмотрение дела о незаконном захвате Россией активов НЭК "Укрэнерго" на территории аннексированного Крыма. В рамках этого дела "Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабмином и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.