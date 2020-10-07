Украину хотят сделать ареной битвы Запада с Россией, – Рабинович о намерении властей отдать Николаев под военную базу Британии

Вадим Рабинович

Великобритании, скорее всего, отдадут город Николаев для создания там военно-морской базы

"Зеленая" власть хочет сделать Украину ареной битвы Запада с Россией, чтобы мы сидели в подвалах и гибли под бомбами, потому что кто-то будет решать свои вопросы с военными базами.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович.

"Сегодня пришла новость о чем договорился Зеленский за границей. Ее озвучил министр иностранных дел. Еще один среди этих. Он сказал, что Великобритании, скорее всего отдадут город Николаев под военно-морскую базу. На вопрос министру иностранных дел, зачем это, он сказал, что это прекрасно, что десантники пусть у нас остаются, они нам нужны. Скажите, пожалуйста, кто вам, вурдалакам, дал право торговать землей Украины? Кто вам дал право Николаевскую область отдать туда, другую – туда? Откуда вы взялись на нашу голову? Что значит продавать свою страну? Какая база?!"- акцентировал политик.

Вадим Рабинович добавил, что "зеленая" власть хочет сделать из Украины полигон, где свои отношения будут выяснять Запад и Россия, а украинцы взамен будут гибнуть под бомбами.

"Вы что, сдурели? Вы хотите сделать Украину ареной битвы Запада с Россией, чтобы мы сидели в подвалах и гибли под бомбами, потому что кто-то будет решать свои вопросы с базами. Вы что, сдурели все, что ли? Украина должна быть нейтральной, независимой страной, которая дружит со всеми: с Америкой, с Францией, с Китаем! Но не становиться полем боя", – прокомментировал Вадим Рабинович.

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Напомним, сегодня, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию. Глава государства должен провести переговоры с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, после чего состоится подписание украинско-британского соглашения. В частности, в документе речь пойдет о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также Зеленский и Джонсон должны подписать документы о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержке двусторонних проектов.

Впоследствии президент Украины проведет встречи со Спикером Палаты Общин парламента Великобритании Линдси Гойлом и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.