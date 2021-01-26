live
Новости » Экономика Читати новину українською

Пакет малыша: До конца января бэби-боксы обещают доставить во все регионы

До конца января все семьи получат бэби-боксы Фото из открытых источников

Сейчас они уже поступили в 9 областей

До конца января “пакеты малыша” будут доставлены во все регионы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отмечается, бэби-боксы уже доставили в учреждения здравоохранения и структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения в 9 областей и столицы. В частности, "пакетами малыша" обеспечили Винничину, Закарпатье, Днепропетровщину, Киевщину, Кировоградщину, Луганщину, Одесщину, Сумщину, Черкасщину и Киев.

Новости по теме: Монетизированный "пакет малыша": Как получить деньги после рождения ребенка

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине временно приостановили выдачу "пакетов малыша" для новорожденных из-за смены организатора, который закупал необходимые товары.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Дании нашли новую мутацию коронавируса из ЮАР В ВОЗ ожидают появление новых штаммов коронавируса COVID-19 В Венгрии обнаружили мутировавший коронавирус В Украине обнаружили пять мутаций коронавируса
Loading...

программы канала ZIK

Снежана Егорова | Ток-шоу
Провал вакцинации. Тарифы и коммунальные услуги. Неделя украинского | Ток-шоу
Илья Кива | Ток-шоу
Тарифные протесты. Заседание фракции
Языковые баталии. Тарифы бедности. Сорванное увольнение с ОРДЛО | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу