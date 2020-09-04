Украинская экономика не выдержит еще один локдаун, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль G7AmbReformUA

По словам премьера, сейчас медицинская система Украины лучше подготовлена к угрозе пандемии

Экономика Украины не выдержит повторного введения жесткого карантина. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Люди привыкли к опасности этой болезни, уже нет паники. На втором этапе наступил другой враг - это равнодушие, когда люди подумали - ну, что будет... Это тоже неправильная другая крайность. Но и экономика также уже не имеет тех мощностей для того, чтобы мы на месяц, или даже на три недели закрывали страну в полный локдаун. Поэтому лучший сценарий - это адаптивный карантин, когда мы локально закрываем, и разрываем локальные цепочки заболеваемости", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, сейчас медицинская система Украины лучше подготовлена к угрозе пандемии и может принимать значительно больше больных.

"Болезнь стала мягче, уже люди болеют немного мягче. Хотя, опять-таки, другой вызов - осенью может быть наложение гриппа на COVID. Здесь надо призвать всех максимально прививаться от гриппа для того, чтобы исключить наложение этих двух болезней, которые могут вызвать довольно сложные и тяжелые последствия. Мы пока не знаем их, и мир их не знает. Это будет такая первая осень, где мы столкнемся с возможным наложением эпидемий", - добавил Шмыгаль.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября.