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Украине предоставили право экспортировать семена зерновых в ЕС, - торговый представитель

Тарас Качка Фото из открытых источников

Решение вступает в силу через 20 дней

Украина получила право на экспорт семян кукурузы и зерновых в страны Европейского Союза. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook.

"Украинские семена зерновых культур в ЕС - mission accomplished. Сегодня в Официальном вестнике напечатано решение Европарламента и Совета об эквивалентности семян зерновых культур, произведенных в Украине", - отметил Качка. 

По его словам, соответствующее решение вступает в силу через 20 дней. 

Также торговый представитель добавил, что благодаря этому еще одна составляющая украинского аграрного рынка будет интегрирована в ЕС.

Украинское семена зерновых культур в ЕС - mission accomplished.

Сегодня в Официальном вестнике напечатано решение...

Опубликовано Taras Kachka Понедельник, 26 октября 2020 г.

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