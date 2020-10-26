Украине предоставили право экспортировать семена зерновых в ЕС, - торговый представитель
Решение вступает в силу через 20 дней
Украина получила право на экспорт семян кукурузы и зерновых в страны Европейского Союза. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook.
"Украинские семена зерновых культур в ЕС - mission accomplished. Сегодня в Официальном вестнике напечатано решение Европарламента и Совета об эквивалентности семян зерновых культур, произведенных в Украине", - отметил Качка.
По его словам, соответствующее решение вступает в силу через 20 дней.
Также торговый представитель добавил, что благодаря этому еще одна составляющая украинского аграрного рынка будет интегрирована в ЕС.
Украинское семена зерновых культур в ЕС - mission accomplished.
Сегодня в Официальном вестнике напечатано решение...Опубликовано Taras Kachka Понедельник, 26 октября 2020 г.
Напомним, недавно Министерство экономики снизило прогнозируемый урожай зерновых в Украине в 2020 году из-за уменьшения производства кукурузы. По предварительной информации, количество урожая всех зерновых уменьшилось с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.