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Украинцев ожидает "теневое" повышение тарифов на электроэнергию, – Дубинский

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Например, стоимость прокачки воды вырастет на 20%, говорит нардеп

Тариф на транспортировку электроэнергии ЛЭП хотят повысить в 4,5 раза. Это приведет к росту стоимости электроэнергии для промышленности примерно на 20% и отразится на стоимости услуг для украинцев.

Об этом в ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

"Я сегодня был на заседании Национальной комиссии по регулированию рынков коммунальных платежей. Они собираются повысить такой не очень понятный людям, но вполне понятный мне тариф на транспортировку электроэнергии по линиям электропередач компании "Укрэнерго". Доставка от электростанций до вашего дома. Это оплачивается отдельно в тарифе. Его повышают в 4,5 раза. Это приведет к росту стоимости электроэнергии для промышленности примерно на 20%. Рост стоимости электроэнергии на 20% точно отразится на стоимости услуг для нас с вами. Тарифы на электроэнергию для населения остануться теми же, а стоимость, например, прокачки воды - на 20%... Поэтому мы понимаем, что это такое теневое повышение тарифов", – сказал Александр Дубинский.

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Напомним, в апреле 2016 года человек, голос которого похож на голос тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, в разговоре с человеком, голос которого похож на голос предыдущего президента Украины Петра Порошенко, требовал помочь реформам, включая повышение тарифов на энергоносители, в обмен на предоставление Украине 1 млрд долларов от МВФ. Соответствующие пленки с записью разговора обнародовал 22 июня нардеп Андрей Деркач во время пресс-конференции.

Ранее народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко заявлял, что транш от Международного валютного фонда не даст абсолютно ничего радикального и кардинального для экономики Украины, но тарифы вырастут.

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