Украинцев ожидает обвал курса гривны и рост цен, – эксперт

Дмитрий Корнейчук Скриншот видео

Тарифы на газ с весны выросли втрое, говорит Дмитрий Корнейчук

Украинцев ожидает обвал курса гривны и рост цен. Украинцам придется из собственного кармана больше за все платить, зато в бюджет будет поступать больше налогов.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Эксперт, комментируя подготовку к принятию во втором чтении проекта государственного бюджета на 2021 год, спрогнозировал, что экономить будут на украинцах и бюджет будут наполнять за их счет: "За счет обвала курса национальной валюты. Соответственно, будет рост цен, и мы со своего кармана больше будем за все платить, больше будет поступать НДС в бюджет".

Новости по теме: Тарифы в Украине снова растут: Почему взялись за электроэнергию и транспортировку газа и когда ждать повышения

Дмитрий Корнейчук отметил, что власть не может больше ничего придумать, чем как снова залезть в карманы к своим гражданам.

"Как можно наполнить бюджет? Что власть может придумать для наполнения бюджета? Обвалить курс национальной валюты для того, чтобы выросли цены. Соответственно - больше НДС поступало в бюджет. Дальше. В три раза с весны выросли тарифы на газ. Для чего это сделано? Для того, чтобы больше НДС поступало в бюджет. То есть все, что власть может придумать для наполнения бюджета, это еще больше залезть в карман всех украинцев. Но при этом, ладно, уже залезли в карман, достали деньги, вместо того, чтобы эти деньги направить на социальные нужды для поддержания людей, по прежнему все те же коррупционные схемы, которые были в этом году, остались на следующий год", – заявил гость ток-шоу.

Как сообщали, доходы проекта государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн. Соответствующий текст законопроекта №4000 обнародован на сайте Верховной Рады.

Больше о проекте главной сметы на следующий год читайте здесь: "Правительство подготовило проект госбюджета-2021 ко второму чтению: Что изменилось".