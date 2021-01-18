Украинцев могут заставить брать кредиты, чтобы заплатить за "коммуналку", – Якубин

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Возникнет ситуация, когда частная собственность будет роскошью, прогнозирует эксперт

Не исключено, что украинцы будут вынуждены брать кредиты или закладывать ценное имущество, чтобы уплатить за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Гость ток-шоу, комментируя ситуацию с ростом тарифов в Украине, предположил, что в Украине могут пойти по пути, чтобы заставить граждан брать кредиты для уплаты "коммуналки".

"Я думаю, что здесь может быть идея другая: в дальнейшем принять закон, согласно которому, если люди будут иметь задолженность за жилищно-коммунальные услуги, они должны нести свою ответственность собственностью, которая у них есть, и это не только, например, авто, а это может быть и жилье. То есть, грубо говоря, заставить всех людей, которые, например, не могут платить, брать кредиты, как это, кстати, было в некоторых странах Прибалтики, брать кредиты на оплату коммунальных услуг, и тем самым "подвесить" значительное количество наших граждан, которые имеют такую "роскошь", как приватизированную квартиру, автомобиль; заставить их эти все вещи закладывать для того, чтобы в дальнейшем платить за коммунальные услуги", – отметил Алексей Якубин и добавил, что в случае, если потребители не рассчитаются за услуги, имущество у них будут забирать.

Эксперт добавил: "Возникнет ситуация, когда частная собственность – это будет роскошь, доступная немногим, а остальные будут сидеть в кредитах".

Напомним, 18 января Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос снижения цены на газ для населения.

Как сообщали, Кабинет министров Украины 18 января принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от НКРЭКУ установления предельного тарифа на распределение газа не выше, чем 1,75 грн/куб.

Также Денис Шмыгаль заверил, что правительство в ближайшее время одобрит механизм, который будет предусматривать прямые выплаты людям, у которых установлено электрическое отопление.