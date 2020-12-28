Украинцам "впаривают" сказку, что после повышения тарифов все будет нормально, – Дорошенко

Алексей Дорошенко Скриншот видео

Граждане "покупаются" на это, потому что не могут принимать решения, говорит эксперт

Украинцам в течение последних лет рассказывают "сказку", что после повышения тарифов все будет нормально, однако они платят и платят, а лучше не становится. Не исключено, что эту "сказку" рассказывают для того, чтобы заработать на людях.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Эксперт, комментируя информацию об очередном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине, в частности, стоимости газа, подчеркнул, что руководители НАК "Нафтогаз Украины" или же нынешний руководитель Минэнерго господин Витренко – это люди, которые проводят интересы конкретных групп, речь идет или о большом украинском бизнесе, или же о западных корпорациях.

"Повышая тарифы для промышленности, для населения, таким образом создают условия для того, чтобы зашли крупные западные корпорации в энергетике и имели большую прибыль", – отметил Алексей Дорошенко.

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Гость ток-шоу продолжил: "Вопрос в том, что выдумывают сказки, которых на самом деле не существует. Нам фактически последние годы "впаривают" сказку о том, что поднимутся тарифы, и дальше все будет нормально. Мы с вами платим-платим, все платят, а для нас хорошо не становится. Поэтому мы понимаем, что "купились" на очередную сказку, но мы "купились", потому что мы не можем принимать решения. Кто принимает решение? Правительство, президент. Или они "купились", или, фактически, нам эту сказку продали, чтобы на этом заработать".

Напомним, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так, в январе она увеличится на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн). В январе 2021 года цена на природный газ для бытовых клиентов будет на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Как сообщали, в Верховной Раде Украины нардепы зарегистрировали законопроект, которым предусмотрено решение вопроса задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги. Народные избранники предлагают реструктуризировать долги украинцев, а при их неуплате удерживать часть заработной платы или продавать имущество.

Авторами законопроекта №3613 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг" выступили нардепы от фракции "Слуга народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев, Анатолий Костюх.

В пояснительной записке значится, что принятие документа улучшит финансовое состояние предприятий ЖКХ, которые недополучают средства из-за долгов потребителей и не могут в полном объеме предоставлять комуслуги.

Авторы убеждены, что крупнейшим должником является население, поэтому предлагают урегулировать вопрос взыскания задолженности.