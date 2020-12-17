Украинцам предлагают накапливать на хорошую пенсию: как это будет работать

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В Украине в следующем году должны стартовать две накопительные пенсионные системы

В Украине в 2021 году должны стартовать две накопительные пенсионные системы. Одна - для потенциальных пенсионеров и граждан, другая-для людей, имеющих право на льготную систему. Министр социальной политики Марина Лазебная изданию "Факты"рассказала, как это будет работать и не повлияет ли пандемия коронавируса на планы правительства.

"Оба законопроекта, позволяющие запустить пенсионные накопления как для всех работающих, так и для представителей вредных профессий, уже зарегистрированы в парламенте. Есть несколько моментов, которые, по нашему мнению, необходимо реализовать при внедрении второго уровня пенсионного обеспечения. Прежде всего — человек должен быть владельцем своих пенсионных накоплений: самостоятельно выбирать фонд для накопления, иметь возможность изменить его в любой момент, передать накопления по наследству, воспользоваться ими в критических случаях для лечения", - рассказала Лазебная.

По словам министра соцполитики, в планах привлечь к пенсионным накоплениям наемных работников до 50 лет, а также всех желающих. Лазебная уточнила, как именно это будет работать.

"Работать система будет так: человек вносит на свой счет в выбранном Пенсионном фонде 2% от зарплаты, работодатель добавит еще 2%, таким образом получится 4%. Взносы не будут обременительными для трудящихся. В дальнейшем взносы необходимо увеличивать как минимум до 7%", - сообщила министр.

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Как сообщали, Кабинет министров Украины будет предлагать Верховной Раде введение профессиональной накопительной системы. Соответствующая инициатива была одобрена 18 ноября на заседании правительства. Согласно ей, профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях.

Напомним, с 2021 года людям, достигшим 60 лет и не имеющим трудового стажа, перестанут выплачивать социальную пенсию. Да, на соцпенсию имеют право те, кому не хватает стажа. Согласно документу, для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в 2020 году нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет – 65 лет.