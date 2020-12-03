Украинцам пересчитают тарифы на отопление и введут новые абонплаты: Что приняла Верховная Рада

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Абонплату введут на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии

Верховная Рада приняла в повторном втором чтении 240 голосами законопроект №2458, согласно которому в Украине введут абонплату на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. О том, как и что изменится для украинцев, сообщает OBOZREVATEL.

Согласно сообщению, тарифы на отопление будут пересчитывать ежемесячно. В свою очередь, это приведет к тому, что в среднем украинцы будут платить за коммунальные услуги дополнительно около 112 грн, а тариф на тепло повысят.

Украинцы имеют право выбрать: или создать ОСМД (общество совладельцев многоквартирных домов) и самим отвечать за состояние коммуникаций в доме, или подписать коллективный договор с поставщиком коммунальных услуг и платить ему абонплату круглый год.

Без договоров, в том числе, нельзя пересмотреть и тарифы на отопление. Новые правила позволят пересчитать стоимость тепла, а в будущем – урегулировать и вопрос с абонплатой. По предварительным подсчетам, абонплата на воду и отопление будет в пределах 32,19 грн, а на мусор – 15,2 грн. То есть в сумме нужно будет платить около 111,7 грн в месяц (при условии, если есть горячая, холодная вода и отопление).

Член НКРЕКП Ольга Бабий рассказала, что с 2018 года в тарифах не заложены суммы на обслуживание и ремонт сетей. Произошла законодательная коллизия, в результате которой у поставщиков иногда нет денег даже на то, чтобы напечатать и выставить платежки.

"Абонентская плата за коммунальные услуги будет действовать до тех пор, пока совладельцы многоквартирного дома не соберутся и не примут решение нанять свою компанию, которая будет заниматься коммуникациями. Главной задачей было отделить монополиста от сетей. Но на время, пока совладельцы многоквартирных домов не сделали свой выбор, они будут платить абонентскую плату для того, чтобы их коммуникации кто-то обслуживал. Это как поставщик последней надежды", – отметила бабник.

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К слову, мэр Киева Виталий Кличко еще в октябре обратился к Раде с просьбой принять законопроект №2458. Мол, это бы позволило через снижение цен на газ пересчитать стоимость отопления и горячей воды. Но если в октябре газ был дешевым, то сейчас его стоимость уже превысила прошлогодний показатель.

Поэтому, из-за подорожания голубого топлива вырастут цены и на тепло. Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду – 70-80%. Платежки за газ для большинства украинцев занимают несущественную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость газа, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

Что еще изменится:

вводятся дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия или отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов), что позволит избежать двойной компенсации потребителями затрат на содержание и обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

отменяется требование по формированию общедомовых тарифов на услугу по поставке горячей воды при наличии в таких домах индивидуальных тепловых пунктов, поскольку это требует много времени и значительных затрат от исполнителей коммунальных услуг, связанных с осуществлением расчетов, администрированием этих расходов;

поставщикам услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий или управляющим предоставляется право досрочно расторгать соответствующие договоры, предупредив об этом потребителей не позднее чем за два месяца до дня расторжения договоров.

Напомним, ранее советник заместителя председателя КГГА и представитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что со следующего года в стране стоимость коммунальных услуг увеличится на 20-30%. В частности, в зависимости от сезона придется платить на 200-700 грн больше.