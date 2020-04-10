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Украина завершила отопительный сезон с крупнейшими за 30 лет запасами газа, - Нафтогаз

По 2019/2020 отопительный сезон Украина использовала почти 6 млрд куб. м газа

Нафтогаз naftogaz.com

Украина закончила нынешний отопительный сезон с рекодно высокими за последние 30 лет запасами газа в подземных хранилищах. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины". 

Согласно сообщению, по состоянию на 7 апреля 2020 года, в украинских ПХГ хранилось более 15,8 млрд куб. м газа - почти на 45% больше, чем год назад.

Также это наибольший показатель за последние 30 лет. Ближе всего к этим объемам запасы газа в подземных хранилищах приближались в отопительном сезоне 2008-2009 годов. 

Как отмечается, с начала отопительного сезона 2019-2020 гг. Украина использовала 5,98 млрд куб. м природного газа из ПХГ.

Погодные условия позволили прекратить отбор газа из ПХГ и начать сезон закачки газа еще в марте, тогда как в 2019 году закачка началось в апреле.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" рассказали, что по состоянию на 31 марта в украинских подземных хранилищах сохраняется 15,9 млрд куб. м газа, что является одним из наивысших показателей наполненности украинских хранилищ газа на конец марта за последние 10 лет.

 

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